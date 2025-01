Wekdienst 3/1: Finale WK darts met Van Gerwen • Eerste bijeenkomst nieuwe Amerikaanse Congres

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Darter Michael van Gerwen staat vandaag voor de zevende in de finale van het WK darts. De 35-jarige Brabander won gisteren met 6-1 in sets de halve finale van Chris Dobey. Van Gerwen staat voor de zevende keer in de finale van het WK darts en werd vier keer wereldkampioen.

Het Amerikaanse Congres komt voor het eerst sinds de verkiezingswinst van Donald Trump samen. In het Huis van Afgevaardigden wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Mike Johnson hoopt herkozen te worden.

Wat heb je gemist?

In Rotterdam heeft de politie een man opgepakt die vermoedelijk de dader is van de drie dodelijke schietpartijen in het stadsdeel IJsselmonde. Het is een 24-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

De verdachte werd gisteravond rond 23.15 uur door een arrestatieteam aangehouden op het balkon van een woning aan de Emelissedijk, in het stadsdeel. In Rotterdam-IJsselmonde werden binnen twee weken drie mannen doodgeschoten.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Na de val van dictator Assad heerst er nog altijd opluchting in Syrië. Maar er zijn ook zorgen over de nieuwe leiders van het land, de islamitische rebellengroep HTS. Wat zijn hun plannen? Dat vragen vooral veel Syrische vrouwen zich af.