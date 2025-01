Rode Kruis wil miljoenen terugkerende Syriërs helpen met wederopbouw

Het Rode Kruis wil de komende jaren minstens vijf miljoen Syriërs helpen die vanuit het buitenland of vanuit plekken in hun eigen land terugkeren naar de gebieden waar ze ooit woonden.

Daarvoor is volgens de hulporganisatie 130 miljoen euro nodig. "Het is een enorme opgave, omdat niet alleen hun huizen vaak verwoest zijn, maar ook het hele land is verwoest", zegt hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis, Derk Segaar.

"De huizen zullen ze zelf bouwen, maar het gaat vooral om het scheppen van de randvoorwaarden", zegt hij.

Psychosociale hulp

Het Rode Kruis verwacht met het geld drie tot vijf jaar mensen te kunnen helpen. Het gaat met name om voedselhulp, hulp bij onderdak, medische zorg en watervoorziening. Ook wil de hulporganisatie psychosociale hulp verlenen. Begin december veroverden rebellen het grootste deel van het land en vluchtte de Syrische president Assad naar Rusland.

Segaar: "Na dertien jaar van burgeroorlog is er zo veel verlies: gebouwen zijn verwoest, veel mensen zijn overleden. Het is moeilijk voor mensen die in het land zelf wonen om de draad weer op te pakken, maar ook voor mensen die ontheemd zijn en nu terugkomen naar het land. Zij zullen Syrië in vele opzichten niet eens meer herkennen."

Mobiele klinieken

Op dit moment is de Syrische Rode Halve Maan een van de grootste hulpverleningsorganisaties die in Syrië actief zijn, volgens Segaar. De Rode Halve Maan is de lokale afdeling van het Rode Kruis in Syrië waar ruim 9000 vrijwilligers voor werken en honderden betaalde krachten. Segaar: "Een heel grote taak is het aanbieden van mobiele klinieken: met busjes het land doorrijden om mensen medische hulp te geven die daar geen toegang meer toe hebben omdat ziekenhuizen zijn verwoest."

Een andere taak van de hulpverleners is voorlichting. Zo waarschuwen hulpverleners om weg te blijven bij onontplofte munitie. Met name kinderen kunnen slachtoffer worden van achtergelaten explosieven, zegt Segaar. "Zij hebben vaak niet veel meer om mee te spelen en voor je het weet gaan ze allerlei dingen oppakken."

Hoeveel Syriërs al zijn teruggekeerd vanuit het buitenland naar hun land is niet duidelijk. Wel werd 24 december bekend dat vanuit Turkije ruim 25.000 Syriërs die daar woonden zijn teruggekeerd. Sinds de burgeroorlog uitbrak vluchtten naar schatting zes miljoen Syriërs naar het buitenland. Het grootste deel van hen wordt opgevangen in buurlanden Turkije en Libanon, gevolgd door Jordanië en Irak.