Neil Young wil niet spelen op festival Glastonbury vanwege betrokkenheid BBC

Zanger Neil Young weigert dit jaar te spelen op het Britse festival Glastonbury. Volgens hem staat het festival nu "onder controle van een bedrijf". Hij wijst daarbij met de vinger naar de Britse publieke omroep BBC.

Glastonbury is een van de grootste openluchtfestivals van Europa met jaarlijks grote acts op het podium. Op zijn eigen website zegt Young dat hij ernaar uit heeft gekeken om er dit jaar op te treden. Hij noemt het "een van mijn favoriete buitenoptredens aller tijden". Maar de geboren Canadees zegt er dit jaar in juni niet bij te zijn.

'Niet zoals ik het mij herinner'

"Het lijkt erop dat Glastonbury nu onder controle van een groot bedrijf staat en dat het niet meer is zoals ik het mij herinner", zegt de in Canada geboren artiest, die sinds 2020 het Amerikaanse staatsburgerschap heeft.

Young was in 2009 een van de hoofdacts van het festival. "Er werd ons verteld dat de BBC inmiddels partner was in Glastonbury en wilde dat we veel dingen deden op een manier die ons niet interesseerde", stelt de zanger.

Waar hij precies op doelt is onbekend. Hij geeft geen verdere details en de BBC, die al sinds 1997 partner is van het festival, weigert commentaar. Young bedankt zijn fans die hem eerder op het festival zagen en zegt te hopen hen "op andere locaties van de tour" te zien. "We zullen tijdens deze tour niet op Glastonbury spelen, omdat het een commerciële afknapper is en het voor mij niet meer voelt zoals eerst."

Nog niets bekend over andere artiesten

Het festival vindt dit jaar plaats van 27 tot 29 juni. Officieel is nog niet bekend wie er dit jaar optreden, maar kennelijk was ook Young een van de artiesten die zouden spelen. Andere namen die worden genoemd zijn onder anderen Olivia Rodrigo en Eminem.

Young zou in 1997 al op het festival staan, maar toen moest hij zijn Europese tour afzeggen omdat hij met een mes een van zijn vingers had verwond bij het maken van een sandwich. Hij zei er later over dat hij de sandwich in zijn geheel zou hebben opgegeten als hij had geweten dat zijn tour ermee in gevaar zou komen. "Van nu af aan eet ik alleen nog maar macaroni met kaas", grapte hij toen.