Twee doden en achttien gewonden nadat vliegtuigje op meubelbedrijf in VS crasht

Twee mensen zijn om het leven gekomen en achttien mensen gewond geraakt toen een klein vliegtuigje op een meubelbedrijf crashte in het het zuiden van de Amerikaanse staat Californië.

Het ongeluk was rond 14.30 uur lokale tijd in de stad Fullerton. Volgens de politie stortte het toestel neer toen het de landingsbaan van het vliegveld van de stad naderde. Het vliegtuigje doorboorde een deel van het dak van het bedrijf waar op dat moment volgens de politie zeker 200 mensen aan het werk waren. In het bedrijf wordt meubelbekleding gemaakt.

Het vliegtuigje is een eenmotorige Van's RV-10. In dit toestel, dat door de fabrikant als bouwpakket wordt geleverd, kunnen vier mensen zitten. Kort nadat het opsteeg meldde de piloot dat hij zou omkeren om een noodlanding te maken. Het is nog onbekend of de dodelijke slachtoffers in het vliegtuigje zaten of dat het gaat om mensen die in de fabriek werken. Ook over hun identiteit is nog niets bekend.

Omliggende bedrijven werden door de brandweer geëvacueerd. Fullerton ligt zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. De stad heeft ongeveer 140.000 inwoners.