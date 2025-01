Zanger en gitarist Wayne Osmond (73) van The Osmonds overleden

Wayne Osmond, een van de zangers van de Amerikaanse groep The Osmonds is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij is het eerste lid van de groep dat is overleden.

De groep had in de jaren 70 ook in Nederland grote hits. Crazy Horses uit 1972 en Down By The Lazy River (1973) behaalden de hoogste positie in de Top 40 en ook vijf andere nummers van de groep kwamen in de jaren 70 in de Nederlandse hitlijsten terecht.

Wayne Osmond werd geboren in Utah als vierde in een gezin van negen kinderen. Hij begon zijn carrière op zevenjarige leeftijd met zijn oudere broer Alan en zijn jongere broers Merrill en Jay in 1958 door als een a-capellagroep op te treden in de Mormoonse kerk waar hun familie naartoe ging. Wayne zong mee en ging de groep later ook met zijn gitaar begeleiden.

Televisieshows

Al vrij snel werd het jonge viertal uitgenodigd om in televisieprogramma's op te treden. Tussen 1962 en 1967 waren zij herhaaldelijk te zien in de populaire Andy Williams Show. Broertje Donny Osmond sloot zich toen aan bij de groep en zou later als soloartiest en met zijn zusje Marie nog meerdere hits hebben. De grootste Amerikaanse hit had de groep in 1971 met One Bad Apple. Dat lied was eigenlijk voor the Jackson 5 geschreven, een groep waar zij soms mee werden vergeleken. Op het hoogtepunt van hun roem hadden zij ook een tekenfilmserie op de Amerikaanse televisie, net als the Jackson 5.

Een van de laatste nummers waarmee de groep in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam was Love Me For A Reason in 1974. Het was een cover van zanger Johnny Bristol, maar de versie van The Osmonds vergaarde wereldwijd grotere bekendheid. In 1995 kreeg het nóg grotere bekendheid in onder meer Europa toen de Britse jongensgroep Boyzone het nummer coverde.

Countryband

Halverwege de jaren 70 werd het succes van de groep minder en waren het vooral Donny en Marie die bekend bleven. In de jaren 80 kwam Wayne met de andere drie eerste leden samen en hadden zij vooral in de VS succes als countryartiesten.

Eind jaren '90 ging de gezondheid van Wayne achteruit. Er werd een hersentumor geconstateerd en na een operatie in 1997 verloor hij een groot deel van zijn gehoor. In 2012 kreeg hij vervolgens een beroerte waardoor hij geen gitaar meer kon spelen.

Broer Merrill maakte bekend dat Wayne onlangs opnieuw een beroerte kreeg en kort daarna overleed. Hij noemt zijn broer "een persoon die snel vergaf en het vermogen had om onvoorwaardelijke liefde te tonen aan iedereen die hij ooit ontmoette".