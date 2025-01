Verdachte schietpartijen IJsselmonde gearresteerd, derde slachtoffer overleden

De Rotterdamse politie heeft een man opgepakt die de vermoedelijke dader is van de drie dodelijke schietpartijen in het stadsdeel IJsselmonde.

Het gaat om een 24-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. De man werd gisteravond rond 23.15 uur door een arrestatieteam aangehouden op het balkon van een woning aan de Emelissedijk, die in het stadsdeel ligt.

In de woning werd ook een vuurwapen aangetroffen. Of dat het wapen is dat gebruikt is bij de drie schietpartijen, meldt de politie niet. De man zit in volledige beperkingen vast. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken. Over het motief is nog niets bekend. In de loop van de ochtend geeft de zogenoemde driehoek (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie) een persconferentie met meer details.

Ook derde slachtoffer overleden

In het stadsdeel werden binnen twee weken drie mannen beschoten die allen aan hun verwondingen zijn overleden. Op 21 december stierf een 63-jarige man die werd beschoten op de Reyerdijk. Op 28 december werd een 58-jarige man beschoten op het Roelantpad en gisteren werd een 81-jarige man op de Bommelerwaard beschoten. Deze man is later op de dag ook aan zijn verwondingen overleden.

Gisteravond riep de politie iedereen in Rotterdam-IJsselmonde op extra voorzichtig te zijn en "bij voorkeur niet alleen naar buiten te gaan". Dat advies is met de arrestatie van de 24-jarige man komen te vervallen.

Gisteren pakte de politie in de middag ook een andere man op na onderzoek. Die bleek niets met de schietpartijen te maken te hebben en is weer op vrije voeten.