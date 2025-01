Oekraïne onderzoekt berichten massale desertie bij in Frankrijk getrainde eenheid

Opsporingsdiensten in Oekraïne zijn een onderzoek begonnen naar aanleiding van mediaberichten dat honderden militairen van een legereenheid zijn gedeserteerd. Een prominente Oekraïense journalist stelt dat 1700 militairen zijn gevlucht of niet zijn komen opdagen, maar er is geen bewijs gepubliceerd dat deze aantallen ondersteunt.

Het gaat om de 155e gemechaniseerde brigade, die vorig jaar werd opgericht en deels is getraind in Frankrijk. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn zeker vijftig militairen verdwenen op training in Frankrijk. Ook de krant schrijft dat 1700 militairen "absent zonder verlof waren", met de kanttekening dat er in november nog maar 500 vermist waren.

Commandant geschorst

In het artikel wordt de journalist geciteerd die het verhaal als eerste publiceerde, Joeri Boetoesov. Het is onduidelijk of de krant aanvullende bronnen heeft gebruikt. Eerder was al duidelijk geworden dat de commandant van de eenheid was geschorst, kort voordat de militairen naar het front zouden gaan. Een reden daarvoor werd niet gegeven.

Het Oekraïense Openbaar Ministerie bevestigt tegenover Oekraïense media dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. De onderzoekers richten zich op machtsmisbruik en desertie. "Het is nog te vroeg om resultaten te delen", zegt een woordvoerder tegen nieuwssite Ukrinform.

'Mismanagement'

Ruim 5000 militairen zouden in de brigade, die ook wel bekendstond als 'Anne van Kyiv', hebben moeten dienen. Ze zouden zwaar bewapend worden met Franse artillerie en tanks. Maar als gevolg van mismanagement is de eenheid volgens Boetoesov, die de oorlog tegen Rusland op de voet volgt, in feite opgeheven.

"De leden van de brigade zijn gijzelaars geworden van een pr-project van Zelensky", zegt Boetoesov tegen The Telegraph. De Oekraïense president had de oprichting van de brigade, in nauwe samenwerking met Frankrijk, bekendgemaakt bij de 80ste herdenking van D-day in juni vorig jaar.

Desertie is een groeiend probleem voor het Oekraïense leger. Uit cijfers van de openbare aanklager blijkt dat er vorig jaar enkele tienduizenden onderzoeken naar zijn ingesteld. Het is onduidelijk in hoeveel gevallen een militair is gevlucht uit het leger, of niet op tijd was teruggekeerd aan het front.