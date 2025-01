Modeontwerper Rosita Missoni op 93-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse modeontwerper Rosita Missoni is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze richtte in 1953 samen met haar man Ottavio het gelijknamige modehuis Missoni op.

Missoni werd in 1931 in de Italiaanse stad Golasecca geboren. Haar familie had een textielfabriek waar sjaals werden geproduceerd. Ze ontmoette haar toekomstige man in 1948 in Londen, toen hij als hordeloper meedeed aan de Olympische Spelen. Toen was hij al actief in de mode-industrie, met name in de sportmode. De twee begonnen hun bedrijf in Gallarate.

Het merk raakte in 1967 in opspraak toen bij een modeshow in Florence modellen in doorschijnende topjes zonder beha de catwalk opkwamen. Maar Missoni groeide uit tot een succesvol label. Het staat vooral bekend om zijn kleurrijke geometrische breipatronen, vaak in strepen of zigzagvormen, doorschijnende stoffen en bijzondere weeftechnieken.

In 1996 namen de drie kinderen Vittoria, Angela en Luca van het koppel het bedrijf over. Rosita bleef wel betrokken bij het maken van collecties.

Groot verlies

Zoon Vittorio kwam in 2013 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Venezuela. In dat jaar overleed ook haar man Ottavio. Hij was 92

Wanneer Rosita Missoni wordt begraven, is nog niet bekend. De president van de regio Lombardije, waar het merk is gevestigd en Rosita werd geboren, noemt het overlijden van de ontwerpster een groot verlies.