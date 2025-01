Dumfries schiet Inter in Saudi-Arabië met twee prachtgoals naar finale Supercoppa

Denzel Dumfries heeft zijn ploeg Internazionale met twee doelpunten naar de finale van de Supercoppa geschoten. In de Saudische hoofdstad Riyad, waar het Italiaanse minitoernooi wordt gespeeld, werd Atalanta met 2-0 verslagen.

In de finale treft Inter de winnaar van het duel Juventus-AC Milan, dat vrijdagavond wordt gespeeld.

Dumfries, al weken uitstekend in vorm, had ook in Riyad een heldenrol: de rechtervleugelaanvaller besliste het duel met een acrobatische omhaal en een snoeihard schot. De omhaal kort na rust, nadat hij de bal eerst - bedoeld of onbedoeld - op het hoofd had gecontroleerd was knap. Atalanta-aanvoerder Marten de Roon kwam te laat voor een blok.

Dumfries' tweede was even later misschien nog mooier, toen zijn geplaatste poeier via de onderkant van de lat binnensloeg.