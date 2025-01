Van Gerwen overklast Dobey en gaat voor zevende keer naar finale WK darts

Michael van Gerwen heeft zich voor de zevende keer geplaatst voor de eindstrijd van het WK darts. De 35-jarige Brabander won in de halve finales met 6-1 in sets van Chris Dobey. Van Gerwen verloor zijn laatste twee WK-finales; in 2019 werd hij voor het laatst wereldkampioen.

De tegenstander in de finale van vrijdag komt uit de partij tussen Luke Littler, vorig jaar verliezend finalist, en Stephen Bunting. Zij nemen het later vanavond tegen elkaar op in het Alexandra Palace in Londen.

Dobey schopte het voor het eerst tot de laatste vier, Van Gerwen liet hem donderdagavond zien wat er in deze fase van het toernooi wordt gevraagd.

Zenuwachtig

De drievoudig wereldkampioen gooide, nadat de Engelsman de eerste pijlen zenuwachtig in het bord had geworpen, meteen de maximale score van 180 en nam het initiatief.