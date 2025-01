Italië ontbiedt ambassadeur Iran en eist vrijlating journaliste

Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur ontboden en de onmiddellijke vrijlating geëist van journaliste Cecilia Sala. De 29-jarige journaliste werd op 19 december opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran omdat ze de strenge islamitische wetten van het land zou hebben overtreden.

Sala was in Iran om reportages te maken. Ze maakt een podcast voor Chora Media en werkt voor de krant Il Foglio. Op 12 december vertrok ze vanuit Rome met een journalistenvisum op zak. Ze zou aangehouden zijn toen ze voorbereidingen trof voor haar terugkeer naar Italië.

Volgens Italiaanse media zit ze vast in de Evin-gevangenis, die berucht is om de slechte omstandigheden. De journaliste zou in een isoleercel zitten waar het vriest en de hele dag een tl-lamp brandt. Ook zou haar bril afgepakt zijn en zou ze amper contact met de buitenwereld hebben.

Gevangenenruil

Eerder werd gesuggereerd dat Sala was opgepakt omdat de Italiaanse politie in december op verzoek van de Amerikaanse regering een Iraniër heeft aangehouden op verdenking van het leveren van drone-onderdelen aan Iran. Deze zouden zijn gebruikt bij een aanval in 2023 waarbij drie Amerikaanse militairen in Jordanië om het leven kwamen.

De Iraanse ambassade zegt dat de beschuldigingen tegen de Iraniër onterecht zijn. Volgens Iran overtreedt Italië met deze arrestatie internationale wetten. De ambassade zegt dat de Italiaanse journaliste goed behandeld wordt in de gevangenis en eist hetzelfde voor de Iraniër. Daarbij hoort wat Teheran betreft ook een versnelde vrijlating van de man.

Gijzeldiplomatie

Het is niet ongebruikelijk dat Iran buitenlanders gijzelt en inzet als ruilmiddel. Dat wordt 'gijzeldiplomatie' genoemd. In juni vorig jaar werden twee Zweden die in Iran waren vastgezet geruild voor een veroordeelde Iraniër. Die had in Zweden levenslang gekregen voor zijn betrokkenheid bij executies van honderden Iraanse oppositieleden in de jaren 80.