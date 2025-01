Frustratie over hapering communicatiesysteem politie: 'Problemen spelen al jaren'

Want de problemen met C2000 zijn er al lang. Sinds 2003 gebruiken politie en brandweer, maar ook Rijkswaterstaat en andere overheidsdiensten het netwerk, en al sinds het begin kampt het met storingen. Bijvoorbeeld tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in 2009, waarbij een dode viel door een politiekogel. Ook toen raakte C2000 overbelast, waardoor politieagenten tijdelijk niet met elkaar konden communiceren.

Meijerink is zelf 14 jaar politieagent geweest en volgens hem is er altijd gedoe geweest met C2000. "Ik denk dat het belangrijk is dat we niet meer spreken over fouten in het systeem, maar van een kapot systeem."

Kritische informatie

Voor zover bekend heeft de storing tijdens de nieuwjaarsnacht niet tot grote problemen geleid, maar Meijerink heeft veel berichten gekregen van politieagenten die zeiden dat ze hun werk niet goed konden doen. "Bijvoorbeeld omdat ze geen kritische informatie konden krijgen voor een inzet."

Nieuwsuur sprak ook met een agent die anoniem wil blijven over zijn ervaring tijdens de jaarwisseling. "Er kwam een melding binnen van iemand die met een mes rondliep. Dan is het behoorlijk essentieel dat je goed verneemt hoe die persoon eruitziet en waar hij loopt. Op dat moment was het gewoon niet te doen om te horen wat er werd gezegd."

Vandaag werd bekend dat ook de noodknop op de portofoons van politieagenten niet goed werkte tijdens de jaarwisseling. Agenten mogen die knop indrukken als ze in levensgevaar zijn en krijgen daarmee voorrang op andere meldingen aan de meldkamer. "Toen ik dit hoorde, realiseerde ik me dat we echt in gevaar zijn geweest", aldus de agent. "Daar zit 'm ook de pijn: we hebben die nacht niet geweten dat die rode knop niet werkte. Dat gevoel maakt me ontzettend teleurgesteld in de organisatie."

In het Brabantse Veen werd een politieauto in brand gestoken tijdens de jaarwisseling: