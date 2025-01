Rotterdam-IJsselmonde aangeslagen na derde schietpartij in twee weken

In Rotterdam-IJsselmonde heerst angst en ongeloof onder inwoners na het schietincident waarbij vanochtend een 81-jarige man door een onbekende schutter werd neergeschoten. In het Rotterdamse stadsdeel zijn de afgelopen twaalf dagen drie mannen neergeschoten.

"Ik ben zo verdrietig", zegt een buurtbewoner die het slachtoffer kent. "Ik zie hem bijna elke dag twee of drie keer", zegt hij tegen Rijnmond. Ook bij buurtbewoner Mohammed zit de schrik er goed in. "Ik had veel contact met hem", zegt hij. "Het is een Nederlander die van Turkse muziek houdt. Elke dag maakten we een praatje."

Nathalie is in de wijk opgegroeid. Ze zegt de schoten gehoord te hebben toen ze thuis koffie aan het zetten was. "Het is oud en nieuw geweest, dus ik dacht dat mensen van hun vuurwerk af moesten", zegt ze. Een half uur later hoorde ze een laagvliegende politiehelikopter rondcirkelen en hoorde ze dat de knallen een hele andere oorzaak hadden.

Op weg naar de apotheek

De 81-jarige man was naar de apotheek gelopen om zijn medicijnen op te halen. Op weg terug naar huis werd hij aan de Bommelerwaard onder vuur genomen. Het slachtoffer werd door omstanders op straat gevonden en gereanimeerd. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Op bewakingsbeelden van een buurtbewoner is te zien is hoe het slachtoffer rond 09.30 uur met zijn wandelstok richting de apotheek loopt. "Zo'n twintig minuten later loopt de verdachte door het beeld, richting de apotheek. Dat lijkt erop te duiden dat de schutter zijn slachtoffer niet lang heeft gevolgd, maar willekeurig tegen het lijf is gelopen", zegt NOS-verslaggever Joris van Poppel.