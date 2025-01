Oekraïners moeten meebetalen aan opvang: 'Houd rekening met kwetsbare positie'

Gemeentelijke opvang is sinds nieuwjaarsdag niet meer automatisch gratis voor gevluchte Oekraïners in Nederland. Wie een inkomen heeft, moet voortaan een bijdrage leveren. Er wordt gevreesd voor meer geldproblemen onder Oekraïense vluchtelingen, maar er is ook begrip voor de maatregel.

"Ik denk dat het noodzakelijk is", zegt een vrouw die gevlucht is uit de stad Marioepol. "We gebruiken elektriciteit, water en willen onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving". Ze vindt het niet meer dan normaal om een bijdrage te leveren.

Het echtpaar heeft twee kinderen en ze verblijven inmiddels zo'n anderhalf jaar in de opvang in Vlaardingen. "Het bedrag dat gevraagd wordt, is betaalbaar voor mensen die werken", zegt de vrouw. Maar ze vreest dat dit niet voor iedereen opgaat.

Armoede ondanks baan

Onderzoekers van Hogeschool Inholland komen tot dezelfde conclusie. Ze hebben 187 gevluchte Oekraïners een vragenlijst laten invullen en daaruit rijst het beeld op dat armoede ook een probleem is voor mensen met een baan. Het onderzoek is niet representatief voor de hele bevolkingsgroep, maar geeft een indicatie van de financiële problemen die spelen.

Van de deelnemers aan het onderzoek zit 20 procent onder de bijstandsgrens. Een derde van de ondervraagde Oekraïners in de gemeentelijke opvang heeft meer uitgaven dan inkomsten. Hoewel ze inkomen uit werk of leefgeld ontvangen, is dat regelmatig niet genoeg om rond te komen. Met name Oekraïense gezinnen met een alleenstaande ouder zijn volgens de onderzoekers kwetsbaar.