Eerste winteraankoop PSV: 19-jarige Bajraktarevic tekent tot zomer 2029

PSV heeft de eerste winteraankoop binnen: de 19-jarige Esmir Bajraktarevic tekent tot de zomer van 2029 in Eindhoven. De in de Verenigde Staten geboren vleugelspeler komt over van MLS-club New England Revolution.

Bajraktarevic debuteerde begin september 2024 voor zijn moederland Bosnië en Herzegovina, waarvoor hij inmiddels zes wedstrijden speelde.

Zijn debuut voor Bosnië vond plaats in het Philips-stadion tijdens het Nations League-duel met Oranje. Oranje won met 5-2 en als invaller gaf Bajraktarevic de assist voor de 3-2 van Edin Dzeko.

"Dat was een goede kennismaking met Eindhoven", zegt de vleugelaanvaller. "De sfeer in het stadion was geweldig en het is misschien wel het bijzonderste moment van mijn carrière tot dusver."