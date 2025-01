FBI: dader aanslag New Orleans handelde alleen

De dader achter de aanslag in New Orleans heeft alleen gehandeld. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt op een persconferentie.

In de nieuwjaarsnacht reed een pick-uptruck op de drukke Bourbon Street in het centrum van de stad in op het publiek. Zeker veertien mensen kwamen om het leven, dertig raakten gewond. De dader, de 42-jarige Amerikaanse veteraan Sahmsud Din Jabbar, werd in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

De inlichtingendienst en politie zeiden aanvankelijk dat er aanwijzingen waren dat Din Jabbar had samengewerkt met anderen, maar de FBI heeft nu geconcludeerd dat dat niet het geval was.

Ook bevestigt de inlichtingendienst dat de bestuurder geïnspireerd was door terreurorganisatie IS. In zijn auto werd de vlag van de terreurorganisatie gevonden en op sociale media vond de FBI video's waarin hij zijn steun voor IS uitsprak.

Explosieven

Bij de pick-uptruck werden ook zelfgemaakte explosieven gevonden. Na de aanslag was er in de omgeving van Bourbon Street al gezocht naar die bommen. Er zijn twee explosieven in koelboxen gevonden vlak bij de straat. Op camerabeelden is te zien dat de dader de explosieven daar enkele uren voor de aanslag heeft neergezet, zegt de FBI.

Autoriteiten roepen mensen op om informatie over Sahmsud Din Jabbar te delen. Ze zoeken ook contact met mensen die in de nacht van 31 december op 1 januari in de buurt van de aanslag waren of de koelboxen hebben gezien.

Slachtoffers

Er wordt geleidelijk ook meer bekend over de slachtoffers van de aanslag. De identiteit van zeven overledenen is nu door hun naasten bevestigd.

De dood van Martin 'Tiger' Bech (27), wordt bevestigd door zijn moeder tegenover NBC News. Hij was op het moment van de aanslag op stap met een vriend, die de aanslag overleefde. Volgens zijn moeder is Bech overleden in het ziekenhuis. De familie kon nog afscheid nemen.

De 27-jarige stond bekend als Americanfootballspeler aan Princeton University. De universiteit zegt in een verklaring dat Bech "een geliefd teamlid en goede vriend" was.

Nikyra Dedeaux (18) stond op het punt om te beginnen aan verpleegkundeopleiding en was in New Orleans om het nieuwe jaar te vieren met haar neef en vriend. "Ze was een goed mens en ook al hielden velen van haar, dit kan iedereen overkomen", zegt haar moeder tegen ABC News.

Reggie Hunter was in Bourbon Street met zijn neef, Kevin Ball, zegt de familie van Hunter tegen CBS News. De 37-jarige man was een filiaalmanager en vader van twee zoons. "Hij had zijn hele leven nog voor zich. Dit is verschrikkelijk, we willen gerechtigheid voor hem krijgen", zegt een familielid. Ball wordt nog in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.