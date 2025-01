Eerste winterse dagen van het jaar, zondag mogelijk sneeuw

De komende dagen wordt het kouder en dat levert de eerste winterse perikelen van 2025 op. Na zonneschijn en een paar winterse buien kan het zondag gaan sneeuwen.

Ook vrijdag is er al kans op winterse neerslag. Er trekken enige tijd veel buien over en vooral in het binnenland zou naast regen (natte) sneeuw kunnen vallen. Een stevige bui kan een dun laagje sneeuw van enkele centimeters opleveren. De sneeuw blijft over het algemeen niet lang liggen omdat de temperatuur overdag boven nul ligt. Vooral als tussen de buien door de zon gaat schijnen is het snel voorbij met de sneeuwpret. Het wordt 3 tot 5 graden.

Alleen in de heuvelachtige gebieden zoals de Veluwe, Utrechtse en Sallandse heuvelrug en in Zuid-Limburg blijft het langer wit.

Gladheid door bevriezen natte wegen

In de nacht naar zaterdag zijn er nog een paar regen- of sneeuwbuien. Geleidelijk wordt het droger. De temperatuur ligt rond het vriespunt en landinwaarts vriest het licht als het helder wordt. Omdat er eerder buien zijn gevallen is het wegdek mogelijk nog nat. Daardoor kan het glad worden zodra het natte asfalt bevriest.

Zaterdag valt vooral in het noorden nog een bui met regen of natte sneeuw. Eerst schijnt de zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Het is fris met slechts 3 graden.

Grootste kans op winterwonderland in noorden van het land

In de nacht van zaterdag op zondag bereikt een grootschaliger neerslaggebied het zuiden van het land en dit gaat het meeste winterweer opleveren. In de zuidelijke helft valt eerst sneeuw, maar al vrij snel gaat de sneeuw over in regen. Hierdoor blijft de sneeuwlaag beperkt tot circa 3 centimeter.

Zodra de neerslag noordwaarts trekt, en in koudere lucht terechtkomt, sneeuwt het een paar uur aaneengesloten door. In het noorden zou zelfs 3 tot 7 centimeter kunnen vallen. Daar is dus de grootste kans om een sneeuwpop te bouwen of sneeuwballen te gooien.

Flinke weersomslag

In de loop van zondag bereikt zachtere lucht Nederland. De temperaturen stijgen en de sneeuw begint te smelten. Tijdens deze overgang zou het kunnen ijzelen. Het contrast kan bijna niet groter, want maandag is het 10 tot 14 graden. Daarna gaat de temperatuur geleidelijk weer omlaag.