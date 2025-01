Rib zit Van der Poel nog steeds dwars, hij slaat ook cross in Koksijde over

Mathieu van der Poel slaat de cross van Koksijde vrijdagmiddag over. De Nederlander heeft nog te veel last van een pijnlijke rib, zo meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Zaterdag wordt besloten of de wereldkampioen in het veld zondag wel start in de wereldbekerrace van Dendermonde.

"Dit is heel teleurstellend, want Koksijde is een van mijn favoriete races", zegt Van der Poel. "Daar won ik mijn eerste wereldtitel."

Van der Poel sloeg woensdag ook al de nieuwjaarscross van Baal over wegens de rib. Tijdens de gewonnen cross van Loenhout kwam de wereldkampioen vorige week vrijdag tijdens een val in aanraking met een paaltje.