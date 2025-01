Man in ontplofte Tesla bij Trump Hotel was Amerikaanse militair

De man die in de Tesla Cybertruck zat die naast het Trump Hotel in Las Vegas ontplofte is een Amerikaanse militair. Dat zeggen anonieme functionarissen tegen Amerikaanse media. Er raakten zeven mensen lichtgewond door de explosie.

De omgekomen militair, Matthew Livelsberger, zou gediend hebben in een speciale eenheid die gespecialiseerd is in onconventionele oorlogsvoering.

Livelsberger zou een periode gediend hebben in de legerbasis Fort Liberty, een grote militaire basis in North Carolina. Hij was de afgelopen dagen met verlof uit Duitsland. Een familielid zegt tegen CBS News dat de vrouw van Livelsberger al dagen niets van hem had gehoord.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de zogenoemde Cybertruck ontplofte. In de laadbak werden mortieren en brandende kampeergasflessen ontdekt. Volgens de lokale politie waren de gasflessen aangesloten op een ontploffingssysteem dat werd gecontroleerd door de bestuurder. Of de Tesla daarmee tot ontploffing is gebracht, is volgens de sheriff van Las Vegas nog onduidelijk.

De explosie en brand werden vastgelegd door bewakingscamera's en hotelgasten: