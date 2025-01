Belangrijke dag nabestaanden NSB'ers: 'Mijn vader heeft gezwegen en gelogen'

Het was een spannende dag voor mensen met voorouders die in de Tweede Wereldoorlog met de bezetter hebben gecollaboreerd, of daarvan verdacht werden. Het register met deze namen staat sinds vanochtend online.

Nabestaanden en onderzoekers kunnen dossiers opvragen om die in het Nationaal Archief te bekijken. Rinke Smedinga is een van hen. Zijn vader Piet Smedinga was in de oorlog opperwachtmeester, een hoge bewaker, in kamp Westerbork.

Het dossier van zijn vader heeft Rinke al gelezen na diens overlijden in 2001. Maar vandaag kon hij voor het eerst ook de stukken inzien over een vriend van zijn vader, Klaas Carel Faber. "Een notoire oorlogsmisdadiger."

Via de dossiers van Faber hoopt Rinke meer informatie te krijgen over het leven van zijn vader. "Ik wil graag weten hoe het zat. Mijn vader heeft gezwegen, en hij heeft gelogen over dingen."

Iets te loslippig

Piet Smedinga wordt in 1921 geboren in Smilde (Drenthe), en wordt al voor de oorlog lid van de NSB. Na een opleiding voor de Waffen-SS in München werkt Piet onder meer als opperwachtmeester in kamp Westerbork, en later bij de Ordnungspolizei.

Rinke denkt als kind lange tijd dat zijn vader een slachtoffer was van de Tweede Wereldoorlog. Tot zijn vader hem meeneemt naar kamp Westerbork, als Rinke dertien jaar is. Daar vertelt Piet zijn zoon over een executie in Westerbork. Piets vriend Klaas, die bij de Ordnungspolizei zat, was naar het kamp gekomen om die executie uit te voeren.

"Hij zou gezegd hebben: 'We wachten nog even tot Piet er is.' Over de executie vertelde mijn vader kort dat het met een paar droge knallen gebeurde. Vervolgens kwam er een heel verhaal over hoe leuk het daarna was: dat er kaas en worst was, terwijl het in die tijd moeilijk was om daaraan te komen. Een heel ongemakkelijk, naar verhaal."

In de auto op weg terug naar huis drukt Piet zijn zoon op het hart het nooit aan iemand anders te vertellen. "Hij zei dat ze dan niet alleen hem, maar ook mij en de rest van het gezin zouden pakken. Hij had misschien zelf door dat hij iets te loslippig was geweest."