OM looft 30.000 euro uit voor schutter Rotterdam, nieuwe foto verspreid

Op 21 december werd in dezelfde wijk een man van 63 aan de Reyerdijk neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Een week later was het raak op het Roelantpad. Daar werd een gewonde Rotterdammer van 58 gevonden op een fietspad, die ook later overleed in het ziekenhuis.

Een 20-jarige Amsterdammer wordt verdacht betrokken te zijn bij de schietpartijen aan de Reyerdijk en op Roelantpad. Hij is op 30 december aangehouden en zit nog vast. De politie meldde eerder vanmiddag dat hij niet de schutter is.

Extra alert

De politie roept vandaag op tot extra alertheid in de omgeving van IJsselmonde en Beverwaard, de wijken waar de slachtoffers zijn gevonden. Er wordt extra gesurveilleerd en het wijkpolitieteam is de afgelopen dagen vaker aanwezig, aldus een politiewoordvoerder.

Op beelden van afgelopen zaterdag die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat de vermoedelijke dader achter het 58-jarige slachtoffer aan loopt: