De meeste maatregelen blijven van kracht, dit zijn de regels vanaf donderdag

Bezoekers in de Efteling - ANP

Zoals verwacht wordt de 'verzwaarde gedeeltelijke lockdown', zoals het kabinet die begin deze maand afkondigde, niet verlengd. Dat betekent dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van voor 3 november. Voor wie de draad kwijt is, een overzicht van de maatregelen die vanaf donderdag van kracht zijn. De belangrijkste verandering ten opzichte van de voorbije twee weken is dat buurthuizen, bibliotheken zwembaden, theaters, bioscopen, musea en pretparken weer open mogen. Daarbij gelden de bestaande voorwaarden voor afstand houden en groepsgrootte. Ook moet er worden gereserveerd. Voor de horeca verandert er niks, cafés, restaurants en andere eet- en drinkgelegenheden blijven dicht. Hotels waren nog open en dat blijft ook zo. Als ze een restaurant hebben, is dat alleen open voor gasten. Ook evenementen blijven verboden. Winkels, behalve die overwegend levensmiddelen verkopen, moeten om 20.00 uur sluiten. Vanaf dat tijdstip is het ook niet meer toegestaan om alcohol te verkopen of op zak te hebben in de openbare ruimte.

Cultuur - NOS

Verder mogen er weer iets meer mensen samenkomen. Thuis mag je per dag drie gasten van buiten je eigen huishouden ontvangen, dat waren er de voorbije twee weken twee. En buiten mogen groepjes van vier mensen bijeenkomen, in plaats van maximaal twee.

Bijeenkomsten - NOS

Het algemene devies blijft om zo min mogelijk te reizen. Dat betekent thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Volgens het kabinet is daarop nog terrein te winnen. Het dringende advies om in elk geval tot half januari niet naar het buitenland te gaan, blijft van kracht.

Reizen - NOS

Ook sporten blijft beperkt mogelijk. Wel mag vanaf donderdag in groepen tot vier personen worden gesport, dat was de afgelopen twee weken maximaal twee.

Sport - NOS

Voor de feestdagen wilden premier Rutte en minister De Jonge geen beloften doen. "Al snakken we allemaal naar meer samen zijn, en minder alleen thuis", aldus de minister. Rutte adviseerde voor Sinterklaas om een eventuele viering te verdelen over meerdere dagen "als de groep te groot wordt". Versoepelingen kort voor 5 december hoeven we in elk geval niet te verwachten, zei Rutte vanavond. Of er iets meer mogelijk is rond Kerst is nog allerminst zeker. Het kabinet verwacht begin december, zo rond de 8e, meer duidelijkheid te kunnen geven. Maar De Jonge gaf alvast als waarschuwing dat "we ervoor moeten zorgen dat we ons met Kerst geen derde golf cadeau doen". Zowel Rutte als De Jonge benadrukte dat Kerst nog ver weg is, en dat er daarom nu nog niets te voorspellen valt. "Er gloort voorzichtig licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten de tanden op elkaar zetten", aldus Rutte.

Feestdagen - NOS