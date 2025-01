Postcodekanjer van bijna 60 miljoen euro voor één dorp: 'Er is altijd ongeloof'

Woensdagavond 8 januari wordt op een wijkfeest bekendgemaakt over hoeveel mensen de rest van het prijzengeld wordt verdeeld. Het gaat om de andere helft van bijna 30 miljoen euro. Mensen die meespelen met postcode 7707 horen dan wat hun prijs is.

Met pensioen

Ellen en Gerrit wonnen gisteren dik 6 miljoen euro. Zij hoorden het goede nieuws thuis, met hun kinderen en kleinkinderen erbij. "We willen ons huis graag verbouwen en onze kinderen financieel helpen", zeggen ze tegen presentatrice Nicolette van Dam voordat ze de envelop openmaken. "We weten niet wat we moeten zeggen", is de reactie als het bedrag uit de envelop tevoorschijn komt.

Rudolf en Jannie wonnen ruim 3,3 miljoen euro. Wensen hebben ze eigenlijk niet, maar het geld zal goed worden besteed. "De wintersportvakantie met onze kinderen kan er nu eindelijk van komen. Vonden we altijd wat te duur. Nu is dat geen probleem meer." Ook kan Rudolf dit jaar zorgeloos met pensioen.

Het nieuws is bij de winnaars in Balkbrug nog niet geland, zegt Roel Eleveld tegen de NOS. Hij is een zogenoemde winnaarsbegeleider bij de Postcode Loterij. "Dat duurt altijd even. Als we langskomen, is er eerst altijd ongeloof. Het daalt pas in als het geld op de rekening staat."

Gisteravond leefden alle winnaars in een roes, zegt Eleveld. Vanochtend was er een gezamenlijk ontbijt. Daar is uitgelegd wat er nu gaan gebeuren. "We bieden als loterij altijd onafhankelijk financieel advies aan. Dus mensen hebben een afspraak gemaakt. We geven altijd als tip: zet al je vragen op een rijtje. Er komen natuurlijk heel veel vragen in hen op."

Ook is er gesproken over de communicatie. "Hoe ga je om met de publiciteit? En we hebben ze natuurlijk uitgenodigd voor het wijkfeest aanstaande woensdag."

Invloed op saamhorigheid

Een grote geldprijs doet altijd veel met een dorp, zegt Eleveld. Dat zag hij ook in andere dorpen die eerder in de prijzen vielen, zoals in het Friese Eastermar. Daar richtten de winnaars een fonds op om leuke dingen van te kunnen doen voor buren zonder lot. Maar het prijzengeld kan natuurlijk ook tot onderlinge spanningen leiden.

In Balkbrug wonen ongeveer 4000 inwoners. Het halve dorp was gisteravond bij de bekendmaking van de winnaars aanwezig, vertelt inwoner Henk Mannes. Hij omschrijft Balkbrug als "best wel samenhorig".

Mannes maakt zich niet zo'n zorgen over de invloed van de prijzen op de saamhorigheid. "Ik denk niet dat het veel impact heeft." Zelf is hij wel een van de winnaars, maar niet van een grote prijs. "We houden het bescheiden", grapt hij. "Ik heb een lot en nog geen idee. Ik ga ook nog niks kopen van tevoren."

"Iedereen blijft gewoon normaal", beaamt een andere inwoner. "Het is hier hartstikke gemoedelijk." Hij doet niet mee met de loterij, omdat hij daar geen geld voor heeft.

'We zien het wel'

Teleurstelling en berusting: zo omschrijft NOS-verslaggever Onno Beukers de sfeer in Balkbrug. "Iedereen in het dorp is er wel mee bezig."

"We hebben het uitgerekend: tussen de 10.000 en 15.000 euro wordt het denk ik", zegt een vrouw die volgende week hoort hoeveel ze heeft gewonnen. Ze heeft één lot. "We zien het wel." Een deel van het geld gaat naar haar twee dochters.

"Het geluk zit hem niet in het geld", zegt een andere voorbijganger. Zij heeft niet gewonnen. Ze geeft toe dat ze daar in eerste instantie even van baalde.

"Nee we hebben niet gewonnen", zegt een andere inwoner. Zijn ouders hebben wel twee loten. "Toch wel leuk, dan gaan we zien of we wat winnen of niet." Of hij het geld dan eventueel wil delen met de buren? "Ik denk het niet. Dan moeten ze maar loten kopen."