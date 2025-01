Beschadigde zwarte doos Zuid-Koreaans toestel kan vliegtuigcrash toch ophelderen

Na de vliegramp van afgelopen zondag in Zuid-Korea zijn er nog veel vragen over de precieze toedracht. Antwoorden komen meestal uit de zwarte dozen, die informatie opslaan over de vlucht. Maar of die er deze keer komen, is de vraag; een van de dozen is na de crash beschadigd geraakt.

Het uitlezen van de data is in eerste instantie niet gelukt. Maar volgens vliegtuigdeskundige Harry Horlings is de kans groot dat de beschadigde data alsnog hersteld kunnen worden.

De zwarte dozen zijn in werkelijkheid niet zwart, maar meestal oranje, zodat ze na een crash makkelijk terug zijn te vinden. Ze bevinden zich achterin het vliegtuig, in of vlak bij de staart. Als de romp beschadigd raakt bij een ongeluk, blijven de dozen zo lang mogelijk buiten schot.

Op de ene zwarte doos staan de gegevens van de cockpitvoicerecorder. In de cockpit hangen vijf microfoons die het geluid opnemen van alles wat er tijdens een vlucht gezegd wordt. Die zwarte doos is na de crash in Zuid-Korea teruggevonden. Een deel daarvan is inmiddels uitgelezen door de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat daaruit is gekomen.

Het moment waarop het vliegtuig crasht. De beelden kunnen worden ervaren als schokkend: