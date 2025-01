2/1 in Nieuwsuur: Problemen met politienetwerk C2000 • Hoe veilig zijn batterijsystemen bij een cyberaanval?

Hoe veilig zijn batterijsystemen bij een cyberaanval?

Het gebruik van batterijsystemen is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ze worden onder meer gebruikt om opgewekte energie later te gebruiken en zijn via het internet met elkaar verbonden. Maar daarmee zijn de batterijen ook kwetsbaar voor hackers en voor kwaadwillende fabrikanten. Hoe gaan we hier in Europa mee om? We praten erover met Europarlementariër Bart Groothuis (VVD), gespecialiseerd op het gebied van cybersecurity.