Gasprijs is het hoogst in ruim een jaar

Het grijze winterweer met weinig wind van de afgelopen tijd leidde ertoe dat er minder wind- en zonne-energie was, zodat er meer gas nodig was voor de productie van elektriciteit. Dat dreef de prijs op.

De gestegen gasprijs zorgt ook voor hogere energietarieven vanaf 1 januari bij de grote energiebedrijven. Vanwege onzekerheid over toekomstige energieprijzen hebben inmiddels de meeste huishoudens een vast energiecontract. Hierbij liggen de prijzen van gas en elektriciteit voor één of meerdere jaren vast.

De hoge gasprijs leidt ertoe dat de voorraden in Europa kleiner zijn dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. De vullingsgraad in de Europese gasbergingen ligt op dit moment onder de 75 procent, vorig jaar was dit nog meer dan 85 procent.

De vullingsgraad in de Nederlandse gasopslagen is zelfs minder dan 60 procent, waar die vorig jaar rond deze tijd meer dan 80 procent was. Voor de eigenaren van de gasvoorraad in Nederland maken de hoge prijzen "het commercieel interessant" om het opgeslagen gas op de markt te brengen, schreef energieminister Hermans afgelopen maand aan de Tweede Kamer.