Man (81) neergeschoten, derde slachtoffer in korte tijd in zelfde Rotterdamse wijk

Een 81-jarige man is vanmorgen in Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders zagen de man op straat liggen en belden het alarmnummer.

De schietpartij aan de Bommelerwaard is de derde in het stadsdeel in twaalf dagen tijd. De politie sluit in die zaken niet uit dat de dader z'n slachtoffers willekeurig uitkiest, maar houdt ook andere scenario's open.

Op 21 december werd een man aan de Reyerdijk neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Een week later was het raak op het Roelantpad. Daar werd een gewonde Rotterdammer van 58 gevonden op een fietspad, die ook later overleed in het ziekenhuis. De politie vermoedt niet dat de eerdere schietpartijen verband houden met afrekeningen in het criminele circuit. Beide slachtoffers staan niet bekend als crimineel, meldt Rijnmond.

Aanhouding

Op 30 december is een 20-jarige Amsterdammer aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij de schietpartijen aan de Reyerdijk en op het Roelantpad. De politie houdt er rekening mee dat hij niet de schutter is, maar wel betrokken is bij de schietpartijen.

De politie is een onderzoek gestart naar de schietpartij van vanmorgen. Ook wordt er onderzocht of er een verband is tussen de schietpartijen. De politie heeft bij de schietpartij op het Roelantpad beelden vrijgegeven van een man die wordt beschouwd als de vermoedelijke schutter.