Lichaam vermiste Amersfoorter (58) gevonden in bos; misdrijf uitgesloten

Het lichaam van de vermiste Ahmed Oulad Sedik is gevonden in Amersfoort. Vanochtend vond een wandelaar zijn lichaam in bosgebied Klein Zwitserland.

Onderzoek door de politie bevestigde dat om de vermiste 58-jarige Amersfoorter ging. De politie sluit een misdrijf uit. Over de doodsoorzaak is verder niets bekendgemaakt.

Oulad Sedik was sinds 23 december vermist. Hij was voor het laatst gezien in zijn woning in de Amersfoortse wijk Dorrestein. De man was dement en verstandelijk beperkt.

De familie sloeg direct groot alarm. Anderhalve week lang werd naar de man gezocht. De politie kreeg daarbij hulp van het Veteranen Search Team en honderden vrijwilligers.