Palestijnse autoriteit hervat samenwerking met Israël

De Palestijnse autoriteit hervat de coördinatie met Israël op het gebied van onder meer veiligheid. Daarmee komt een einde aan een periode van zes maanden waarin de Palestijnse leiders op de bezette Westelijke Jordaanoever niet samenwerkten met de Israëliërs. "De relatie met Israël wordt zoals het was", aldus de Palestijnse minister Hussein al-Sheikh vanavond.

De Palestijnse autoriteit zegde in mei de samenwerking met Israël op, als reactie op de Israëlische plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Premier Benjamin Netanyahu had zijn kiezers beloofd grote delen van het Palestijnse gebied toe te voegen aan het Israëlische territorium.

Als antwoord op die plannen zei de Palestijnse president Mahmoud Abbas dat zijn regering zich niet langer zou houden aan akkoorden met de Israëlische overheid, waaronder ook overeenkomsten over veiligheid. Volgens die afspraken werkt de Palestijnse autoriteit samen met Israël om onder meer aanslagen te voorkomen, en krijgt het Israëlische leger de ruimte om invallen te doen in Palestijnse dorpen en steden.

IJskast

De vrees was dat het stopzetten van de coördinatie zou kunnen leiden tot een toename van geweld.

Ook andere vormen van contact werden stilgelegd, waardoor Palestijnse patiënten bijvoorbeeld moeilijker toegang kregen tot Israëlische ziekenhuizen.

Uiteindelijk gingen de Israëlische annexatieplannen de ijskast in, als voorwaarde voor een diplomatiek akkoord dat het land recent sloot met de Verenigde Arabische Emiraten. En met de verkiezing van Joe Biden in de Verenigde Staten lijkt het project nog verder weg. Biden sprak zich herhaaldelijk uit tegen de annexatieplannen.

Ook het coronavirus speelde een rol bij de beslissing om de samenwerking te hervatten, zei de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh: "Het leven van ons en de Israëli's is zo met elkaar verweven, dat we het virus onmogelijk alleen kunnen bestrijden."

Financiële problemen

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 en houdt het gebied sindsdien bezet. In veel steden en dorpen heeft de Palestijnse autoriteit een vorm van zelfbestuur, daarbuiten heeft Israël veelal de volledige controle.

Met het hervatten van de samenwerking lijken ook de financiële problemen van de Palestijnse autoriteit te worden verlicht. De afgelopen maanden kregen Palestijnse ambtenaren door geldtekorten slechts een gedeelte van hun inkomen, doordat belastingenstromen vanuit Israël stil kwamen te liggen.

Niet alle Palestijnse partijen zijn te spreken over het besluit om de samenwerking met Israël te hervatten. Het streng islamitische Hamas, dat in de Gazastrook de macht heeft, veroordeelde het besluit als een steek in de rug voor het streven naar Palestijnse eenheid.