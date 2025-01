'Rest van Spanje lacht om Barcelona': vijf vragen over de problemen van Barça en Olmo

FC Barcelona kan op dit moment een van zijn belangrijkste spelers niet meer opstellen. De in de zomer aangetrokken Dani Olmo is door La Liga uitgeschreven en mag door de regels over het salarisplafond geen wedstrijd meer spelen in het shirt van Barça.

Waarom is dat precies? En waarom gebeurt zoiets wel bij Barcelona, maar niet bij miljoenenclub Real Madrid, dat ook veel geld uitgeeft aan salarissen? Wij geven je antwoord op vijf vragen.

1. Wat is de situatie rond Dani Olmo nu precies?

Afgelopen zomer kon de club de middenvelder eigenlijk al niet inschrijven, omdat het salarisplafond (426 miljoen) werd overschreden.

Maar doordat ploeggenoot Andreas Christensen een zware blessure opliep, kon de Spaanse grootmacht Olmo na twee gemiste wedstrijden alsnog inschrijven middels een speciale regel.

Barcelona wist dat die inschrijving maar voor een half jaar gold, daarna moest de club weer voldoen aan het salarisplafond. Alleen is dat nog altijd niet het geval. Daarop besloot La Liga om Olmo uit te schrijven.

2. La Liga heeft Olmo uitgeschreven, kan hij dan echt niet meer meespelen?

Nee. Uitgeschreven spelers kunnen niet meespelen. FC Barcelona stapte al twee keer naar de rechter om inschrijving af te dwingen, maar dat mislukte.

Maar Barcelona geeft niet op, ziet Spanje-correspondent Edwin Winkels.