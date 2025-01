Met razendsnelle groei batterijen neemt ook risico op cyberaanval toe

Chinese fabrikanten domineren de wereldwijde batterijmarkt en dat baart de Amerikaanse overheid zorgen. Die onderzocht de cyberheiligheid van batterijen en besloot vorig jaar accu's van Chinese makelij weg te halen bij defensiecomplexen en andere kritieke infrastructuur. Maar Europa intensiveert de samenwerking met Chinese batterijgiganten juist.

Tijn Swinkels, CEO van de Nederlandse batterijfabrikant DENS uit Helmond, begrijpt de Amerikaanse zorgen. Hij heeft zelf meerdere grote batterijprojecten in Nederland. "Ook wij hebben toegang tot die systemen, ook hier in Helmond. Als ik op het verkeerde moment de batterij opdracht zou geven tot laden, kan ik hier de stroomvoorziening van een hele wijk ontregelen."

Swinkels maakt zich met name zorgen over batterijen van buitenlandse fabrikanten, uit landen met wie de geopolitieke spanningen toenemen. Liever ziet hij dat de Europese Unie de eigen batterijproductie verder stimuleert. Of dat preken voor eigen parochie is? Volgens Swinkels niet: "We hebben de wind al in de rug, onze omzet is de afgelopen jaren met meer dan 1000 procent gegroeid."

Ook de branchevereniging voor energieopslag, Energy Storage NL, zegt dat zij "de zorgen over de kwetsbaarheid van batterijsystemen met betrekking tot cyberveiligheid" delen. De brancheorganisatie pleit ervoor om binnen Nederland en Europa "in te zetten op een alternatieve batterijenindustrie".

Nieuwe richtlijnen

Vooralsnog staat dit onderwerp laag op de Nederlandse beleidsagenda. Cyberveiligheid komt in z'n geheel niet voor in de Nederlandse batterijenstrategie die in december nog werd geüpdatet. Dit terwijl de Europese Unie recent cybersecurityrichtlijnen heeft aangenomen die Nederland zal moeten invoeren.

Energy Storage NL adviseert de Nederlandse regering goede wet- en regelgeving niet langer uit te stellen. "We roepen daarom het Nederlandse kabinet alsnog op om de [Europese] regelgeving zo snel als mogelijk door te voeren en ook te handhaven."

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur laat in reactie weten dat ze de kwetsbaarheid van batterijen onderschrijven, maar zegt "risicogericht" te werken en wijst ook op het kleine aandeel dat batterijen nu nog hebben in ons energiesysteem. Aankomende zomer, als nieuwe Europese wetgeving in werking treedt, breidt de inspectie het toezicht uit naar accu's.