Flink meer auto- en woningbranden tijdens jaarwisseling dan vorig jaar

Afgelopen jaarwisseling waren er flink meer autobranden dan de jaren ervoor. In totaal gingen er 270 auto's in vlammen op. Dat zijn er veertig meer dan vorig jaar en het hoogste aantal sinds 2019, blijkt uit cijfers van de brandweer die verzameld zijn door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

In Rotterdam-Rijnmond waren met 42 de meeste autobranden. Ook in de provincie Utrecht (38) en de regio Haaglanden (30) moest de brandweer vaak een auto blussen. In totaal rukte de brandweer tijdens oud en nieuw ruim 4000 keer uit. Dat is iets vaker dan tijdens de jaarwisseling ervoor.

Ook waren er meer woningbranden en containerbranden dan vorig jaar. Sinds 2019 waren ook deze cijfers niet zo hoog. In totaal moest de brandweer bij 144 woningbranden in actie komen en bij 1054 containerbranden.

De cijfers zijn afkomstig van de meldkamers van de brandweer, en zijn geteld tussen 31 december 00.00 uur en 1 januari 08.00 uur (een periode van 32 uur). Cijfers die door de afzonderlijke veiligheidsregio's worden bekendgemaakt, kunnen vanwege een andere telmethode of meetperiode daarvan afwijken.

27 mensen in Oogziekenhuis

Het aantal vuurwerkslachtoffers dat met oogletsel naar het Oogziekenhuis in Rotterdam is gebracht, staat inmiddels op 27. Gisteravond meldde het ziekenhuis nog dat het na de jaarwisseling 18 patiënten had behandeld.

Het aantal kan nog verder oplopen, omdat er nog steeds mensen kunnen binnenkomen. Bij acht mensen heeft het ziekenhuis een operatie uitgevoerd.