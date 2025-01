Kuifje en Popeye voortaan rechtenvrij in Verenigde Staten

Het gebruik van de werken is nog wel aan flink wat beperkingen verbonden. Zo mag van Kuifje alleen de eerste zwart-witversie worden gebruikt, uit het in 1929 verschenen Kuifje in het land van de Sovjets. De latere blonde kleur in zijn kenmerkende kuif is dus nog niet rechtenvrij.

Pas in 2054

"Auteurs kunnen gaan werken met herinterpretaties van Kuifje", vertelt stripkenner Patrick Van Gompel aan de Vlaamse publieke omroep VRT. "Er kan ook een toename komen van academisch en cultureel onderzoek. Dat kan ook heel snel digitaal verspreid worden. Het zou dus kunnen dat Kuifje door deze maatregel populairder wordt in de VS."

In Europa komen Kuifje en Bobbie pas in 2054 in het publieke domein, weet Van Gompel. Hier gebeurt dat pas 70 jaar na de dood van de auteur en Kuifjes schepper Hergé overleed in 1983.