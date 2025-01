Gecrashte skiër Sarrazin is aan de betere hand, mag intensive care verlaten

Cyprien Sarrazin is aan de beterende hand. De Franse skiër, die na een harde val in de training voor de afdaling in het Italiaanse Bormio een bloeding bij de hersenen opliep en moest worden geopereerd, heeft de intensivecareafdeling in het ziekenhuis verlaten.

Naar verwachting wordt Sarrazin vrijdag overgebracht naar een Frans ziekenhuis voor verdere behandeling. Daarna zal een lange revalidatie volgen.

Hoeveel tijd die gaat vergen, is nog niet bekend. Naast Sarrazin werden ook Pietro Zazzi (beenbreuk) en Gino Caviezel (schouder- en knieletsel) na een val op de Stelvio per helikopter van de piste afgevoerd.

Winterspelen

De mannen skiën in 2026 hun olympische races op de flanken van de Stelvio. Door de ongevallen laaide afgelopen weekeinde de discussie op of de berg in de Italiaanse Alpen geschikt is om in 2026 te dienen als decor voor de skiwedstrijden op de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Nils Allegre, teamgenoot van Sarrazin, noemde het "onverantwoord" om over dertien maanden op de Stelvio te strijden om olympische roem.

"Ik maak me niet populair als ik dit zeg, maar het is niet juist om hier de skinummers af te werken. Wie een jaar voordat het zover is een dergelijke piste voorschotelt, verdient het niet om de Olympische Spelen te organiseren", aldus de Fransman.