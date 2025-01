Turnlegende en oudste winnares van olympisch goud Keleti (103) overleden

Vijfvoudig olympisch turnkampioene Ágnes Keleti is dinsdag op 103-jarige leeftijd in haar woonplaats Boedapest overleden. De Holocaust-overlevende was de oudste nog levende winnares van olympisch goud.

De Hongaarse behaalde op de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki en van 1956 in Melbourne in totaal tien medailles en is daarmee de succesvolste Joodse vrouwelijke atleet in de olympische geschiedenis.

Keleti pakte in 1952 en 1956 goud op het onderdeel vloer en in 1956 ook nog op de balk, brug met ongelijke leggers en het teamonderdeel.