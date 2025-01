Arnhems ziekenhuis heeft medewerkers over en leent ze uit

Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate gaat vanaf vandaag personeel uitlenen aan andere ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis zegt genoeg personeel te hebben en kan daarom een aantal medewerkers tijdelijk missen.

Het gaat in eerste instantie om operatieassistenten, die bij operaties het verpleegkundige deel op zich nemen. Zij zullen maximaal drie maanden in een ander ziekenhuis ervaring opdoen.

"Er zijn grote tekorten in de regio, maar ook in heel Nederland", zegt teammanager OKC Chirurgie Mirjam de Stigter. Rijnstate voelde volgens haar de verantwoordelijkheid om die schaarste op te lossen.

"En toen hebben we bedacht: wat zouden we kunnen aanbieden voor onze medewerkers en zouden zij het interessant vinden om eens in een ander ziekenhuis te gaan kijken? Een heel aantal medewerkers werd daar best enthousiast van." Zeker tien medewerkers hebben zich tot nu toe aangemeld, zegt De Stigter.

'Fijne sfeer'

Met de pilot wil Rijnstate onder meer de zorg toegankelijk houden en de wachtlijsten beperken. Ook is het volgens het ziekenhuis een manier om nieuwe inzichten te krijgen, doordat kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Rijnstate heeft in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen dus geen last van een personeelstekort. De Stigter heeft daar wel een verklaring voor. "De sfeer bij ons wordt als heel prettig ervaren. En er is ook veel aandacht voor de medewerkers in ons ziekenhuis. Tegelijkertijd zijn wij een topklinisch ziekenhuis, waarbij we denk ik net niet te groot zijn en net niet te klein zijn."

De Stigter beseft dat er een risico bestaat dat de proef ertoe leidt dat medewerkers definitief overstappen naar een ander ziekenhuis. "Maar we hebben liever dat ze in een ander ziekenhuis gaan werken dan dat ze verloren raken voor dit vak."