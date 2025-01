Lamens uitgeschakeld in Brisbane en gaat Rus net niet voorbij op wereldranglijst

Tennisster Suzan Lamens is in het Australische Brisbane niet doorgedrongen tot de kwartfinales. In de achtste finales bleek de Amerikaanse Ashlyn Krueger (WTA-64) in twee sets te sterk: 7-5 en 6-0.

Lamens sloot het kalenderjaar 2024 goed af met een zege op de Russische Kamilla Rakhimova (WTA-60) en startte woensdag ook sterk aan het nieuwe jaar toen ze in de tweede ronde won van Magdalena Frech (WTA-25). Met die winstpartij steeg de Nederlandse naar de virtuele 78ste plek op de wereldranglijst, slechts twee plaatsen achter de beste Nederlandse vrouw, Arantxa Rus.

Maar het lukte een dag later niet om over Rus, die al uitgeschakeld was in Brisbane, heen te gaan op de ranglijst. Lamens en Krueger gingen in de eerste set nog wel gelijk op.

En op een 4-4 stand pakte de Zuid-Hollandse ook nog een break voorsprong, maar de set binnenslepen bleek te lastig. In de tweede set lukte er weinig meer voor Lamens.

Australian Open

Lamens kan zich nu gaan opmaken voor het eerste grandslamtoernooi van het nieuwe jaar. Op 12 januari start voor haar de Australian Open. Daar komt ook Rus in actie.