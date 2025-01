Kinder-IC's druk met RS-virus, operaties noodgedwongen uitgesteld

Op de zeven kinder-IC's in Nederland liggen momenteel naar verhouding veel kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus. In verschillende ziekenhuizen gaan operaties of behandelingen van andere kinderen daarom voorlopig niet door, bijvoorbeeld hartoperaties.

Het RS-virus kan fataal zijn voor baby's. Wereldwijd is het virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen, na malaria. In Nederland overlijden kinderen zelden aan het RS-virus, dankzij een plek op de intensive care. Al komen de kinder-IC's nu wel, zoals bijna elke winter, vanwege het virus in de buurt van de grenzen van hun capaciteit.

Van de 90 IC-bedden voor kinderen is ongeveer de helft al bezet door kinderen met RS. De verwachting is dat deze bezetting de komende tijd verder stijgt omdat het virus nog niet zijn piek heeft bereikt.

Acute zorg gegarandeerd

"De situatie is uitdagend, maar de zorg is gewaarborgd", zegt Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. "Kinderartsen in heel Nederland werken intensief samen om opnames en eventuele overplaatsingen zo goed mogelijk te coördineren. In sommige regio's wordt contact gelegd met ziekenhuizen over de grens, maar ook daar is het druk."

Door de drukte moeten ouders soms verder reizen of wordt een kind naar een ander ziekenhuis overgeplaatst. "Dit is natuurlijk voor niemand ideaal, maar het zorgt er wel voor dat ieder kind de juiste zorg krijgt." Ook wordt geplande zorg in verschillende ziekenhuizen uitgesteld.

"We realiseren ons dat dit ontzettend vervelend is voor de kinderen en ouders die hiermee te maken krijgen", zegt de Ridder. "Het is een lastige keuze, maar door deze maatregelen kunnen we de meest acute zorg garanderen en ieder ernstig ziek kind helpen."

Prik in aantocht

Wellicht is deze RS-uitbraak de laatste die voor capaciteitsproblemen op de intensive cares zorgt. Dit jaar komt in Nederland een prik tegen het virus beschikbaar. De verwachting is dat deze prik ongeveer 80 procent van de ziekenhuisopnames gaat voorkomen.

Volgens het RIVM is het middel veilig. In de prik zit nirsevimab. Dit zijn antistoffen tegen het RS-virus die zorgen voor passieve immunisatie. Dat is wat anders dan bij een vaccinatie. Bij vaccinatie maakt het lichaam antistoffen aan na een prik. En dat proces kan voor bijwerkingen zorgen. Bij passieve immunisatie zitten die antistoffen al in de prik.

Landen als Frankrijk en Luxemburg geven de prik al en volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames van kinderen met RS in deze landen daadwerkelijk met 80 procent gedaald.

Prikcampagne deze herfst

Het doel is dat komende herfst alle baby's een prik tegen RS kunnen krijgen. De Ridder hoopt dat zoveel mogelijk ouders gebruik gaan maken van de prik zodra deze beschikbaar is. Het vertrouwen in vaccinaties onder ouders is de laatste jaren gedaald. "Kom alsjeblieft als de prik er is. Het is veilig en je voorkomt veel leed bij kinderen."