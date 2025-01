Van aap tot André van Duin: weer bonte oogst bij oudjaarsstunts

André van Duin is terecht. Het beeld van zijn typetje Flip Fluitketel dat vanaf de Amstelsluis uitkeek op theater Carré in Amsterdam en zoek was blijkt de benen te hebben genomen naar het Friese Elsloo. Op kerstavond haalden leden van oudejaarsvereniging Vesuvius het beeld op in het kader van hun jaarlijkse stunt. Met oud en nieuw is de buit in het dorpscafé gepresenteerd.

"Normaal gesproken vragen we aandacht voor een maatschappelijk probleem in Elsloo", zegt voorzitter Sil van den Berg bij Omrop Fryslân. "Maar dit jaar zeiden we: er gaan zoveel dingen goed, daar willen we ook graag bij stil staan. Elsloo heeft een heel goede saamhorigheid. Ergens is dit dorp een en al positiviteit. André van Duin is daar hét geschikte symbool voor."

Risicoanalyse

Toen ze hun oog hadden laten vallen op het beeld in Amsterdam konden de voorbereidingen beginnen. "We zijn van tevoren eerst wezen kijken. Dat doen we altijd. Dan maken we een risicoanalyse of het gaat lukken en dat we geen dingen gaan beschadigen. Toen zijn we er op kerstavond met een groepje naartoe gegaan en hebben we het beeld netjes gedemonteerd."