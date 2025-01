Veel rook bij grote brand in bouwmarkt Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom heeft een grote brand gewoed op een bedrijventerrein. De brand brak aan het einde van de avond uit in een bouwmarkt. Na een paar uur was de brand onder controle, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.

Bij het uitbreken van de brand was niemand in het pand aanwezig. Vooral in het kantoor en het magazijn sloegen de vlammen om zich heen. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand omdat de brand zich uitbreidde naar de achterzijde van het pand.