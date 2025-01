Ontploffing in Cybertruck van Tesla bij Trump Hotel in Las Vegas

Volgens Tesla-baas Elon Musk is de explosie veroorzaakt door "heel krachtig vuurwerk en/of een bom" en werden de explosieven vervoerd in de laadbak van de gehuurde Cybertruck. De explosies, die om 08.40 uur lokale tijd plaatsvonden, houden volgens Musk "geen verband met het voertuig zelf". Het Tesla-model wordt in advertenties als "onbreekbaar" aangeprezen.

Musk houdt er sinds enige tijd nauwe banden op na met aankomend president Trump, die gedeeltelijk eigenaar is van het hotel in Las Vegas waar de Tesla vlam vatte. Eric Trump, de zoon van Donald Trump, heeft de brand bevestigd op X. Hij bedankt in het bericht de brandweer en politie voor hun snelle en professionele reactie.

New Orleans

President Biden heeft woensdag gezegd dat er een onderzoek loopt om vast te stellen of er een verband bestaat tussen de explosie in Las Vegas en de aanslag met een pick-uptruck in een uitgaansgebied in New Orleans een paar uur eerder. Daarbij kwamen op nieuwjaarsdag zeker vijftien mensen om het leven.

Ook de sheriff van Las Vegas verwees tijdens een persconferentie naar de aanslag in New Orleans en zei dat er allerlei voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van inwoners te garanderen. "We zijn ons heel bewust van wat er in New Orleans is gebeurd."

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gaat in New Orleans uit van een terroristische aanslag. Zover wil de dienst in het geval van Las Vegas nog niet gaan. "Ik weet dat er veel vragen zijn, maar we hebben nog niet veel antwoorden", zei Jeremy Schwartz, verantwoordelijk voor het FBI-kantoor in Las Vegas.