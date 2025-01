Verdachte van dodelijke schietpartij Montenegro bezweken na klopjacht

Cetinje was tot de Eerste Wereldoorlog de hoofdstad van Montenegro. Wapenbezit is in het land wijdverspreid en er zijn veel illegale wapens in omloop. In 2022 vond er in Cetinje eveneens een dodelijke schietpartij plaats, waarbij elf mensen omkwamen.

Wapenverbod

Volgens de politie beschikte ook de vermoedelijke dader van de schietpartij van vandaag over illegale wapens. Van een verband met de georganiseerde misdaad gaat de politie niet uit.

Premier Spajic heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het lokale ziekenhuis waar de gewonden worden verzorgd. Hij sprak van "een vreselijke tragedie" en zei strengere wapenwetgeving te willen overwegen, inclusief een wapenverbod.