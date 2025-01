Dodental na aanslag in uitgaansgebied New Orleans opgelopen naar 15

Het dodental van de aanslag in New Orleans is opgelopen naar vijftien. Dat heeft de lijkschouwer in de Amerikaanse stad laten weten. Eerder maakten de lokale autoriteiten melding van tien doden.

Tijdens nieuwjaarsnacht reed een man met een pick-uptruck met hoge snelheid in op een menigte feestvierders in het centrum van New Orleans, in de staat Louisiana. Daarbij vielen naast zeker vijftien doden ook tientallen gewonden.

De vermoedelijke dader van de aanslag, die in een vuurgevecht met de politie is doodgeschoten, is een veteraan van 42 met de Amerikaanse nationaliteit die in buurstaat Texas woonde, aldus de FBI.

IS-vlag in de auto

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gaat uit van een terroristische aanslag en vermoedt dat de dader niet alleen heeft gehandeld. In de auto is een vlag van terreurgroep Islamitische Staat (IS) gevonden.

President Biden zei woensdagavond dat de FBI video's heeft gevonden die de bestuurder kort voor de aanslag op sociale media had geplaatst. Daarin zou hij zeggen geïnspireerd te zijn door IS en mensen te willen doden.

De FBI waarschuwt al langer voor een verhoogde terreurdreiging vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Mocht vast komen te staan dat de dader was geïnspireerd door IS, dan zou de aanslag in New Orleans de dodelijkste in die soort in jaren zijn op Amerikaans grondgebied.