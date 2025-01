Jocelyn 'Catwoman' Wildenstein, bekend van vele chirurgische ingrepen, overleden

De Zwitserse socialite Jocelyn Wildenstein is gisteren in Parijs overleden. Dat heeft haar man Lloyd Klein bekendgemaakt. Ze overleed aan de gevolgen van een longembolie. Over haar leeftijd is enige onduidelijkheid. Volgens haar man was ze 79 jaar, maar meerdere media berichten dat ze in werkelijkheid vijf jaar ouder was.

Wildenstein stond ook wel bekend als 'Catwoman' vanwege haar katachtige uiterlijk dat ze verkreeg door het ondergaan van uitgebreide cosmetische chirurgie. Wildenstein werd in Zwitserland geboren als Jocelyne Périsset. In 1977 ontmoette ze de steenrijke Amerikaanse zakenman Alex Wildenstein.

Ze kwam veelvuldig in de tabloids terecht vanwege haar exorbitante levensstijl en haar veranderende uiterlijk. Door haar huwelijk met de miljardair in 1978 kwam ze in het bezit van onder meer een gigantische ranch in Kenia waar ze onder meer de beschikking had over honderden personeelsleden en waar ze twee tijgers hield.

1 miljoen dollar per maand

In latere interviews claimde zij dat zij en haar toenmalige man zo'n miljoen dollar per maand uitgaven. Alleen al aan eten en wijn gaven de twee bijna 550.000 dollar uit, schatte zij later. Ook gaf ze veel uit aan mode: ze liet zich fotograferen in peperdure modecreaties van onder meer Chanel.

Tijdens haar huwelijk begon zij met chirurgische ingrepen. Met haar man nam ze een ooglift. Daarna volgden meer ingrepen waardoor ze een katachtig uiterlijk begon te krijgen. Ze ontkende dat haar hoge jukbeenderen en katachtige ogen het resultaat waren van plastische chirurgie, maar ze gaf wel toe regelmatig onder het mes te zijn gegaan omdat haar man "niet met een oud persoon samen wilde zijn".