Littler soepel naar halve finales WK darts, tegenstander Bunting droomt van Anfield

Luke Littler heeft zich met een overtuigende zege (5-2) op Nathan Aspinall geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. Hij neemt het donderdagavond op tegen Stephen Bunting, die met 5-2 won van de Schot Peter Wright (5-2), de wereldkampioen van 2020 en 2022 en verantwoordelijk voor de uitschakeling van titelhouder Luke Humphries.

Eerder vandaag verzekerden Michael van Gerwen en Chris Dobey zich al van een plek bij de laatste vier.

Littler is de grote favoriet op dit toernooi en liet ook tegen Aspinall zien nog geen moeite te hebben met die status. 'The Nuke' pakte vlot een 2-0 voorsprong in sets, en stoomde na de 2-1 van 'The Asp' vrolijk door naar een afgetekende zege.

Indrukwekkend

Aan het gezicht van Aspinall viel regelmatig af te lezen hoe indrukwekkend het spel van de 17-jarige Littler bij vlagen was. De populaire dartssensatie gooide menig leg in vier beurten (maximaal twaalf pijlen) uit en was dus nauwelijks bij te houden voor zijn tegenstander.