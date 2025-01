Bunting mag dromen van Anfield na zege op Wright in kwartfinales WK darts

De Engelsman gooide onbezorgd verder, en deed dat uitermate doeltreffend. Na het winnen van de eerste vier sets, de laatste zelfs met 3-0 in legs, kon Bunting de halve eindstrijd al ruiken. Een opleving van zijn tegenstander, die met tranen in de ogen zijn achterstand verkleinde tot 4-2 in sets, deerde Bunting niet.

Bunting droomt van Anfield

Met een overtuigende vijfde setwinst zette de Liverpool-fan zijn ambities kracht bij. Bunting is halvefinalist maar hoopt op meer, hij wil na elf jaar weer eens met een beker op Anfield, het stadion van zijn club, terugkeren.

In 2014 werd hij daar voor een wedstrijd geëerd voor het winnen van de Lakeside, het WK van de WDF-bond.