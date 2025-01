Tweede dodelijke slachtoffer door vuurwerk, man (46) bezwijkt aan verwondingen

Een 46-jarige man die op oudjaarsavond in Tiel gewond raakte is aan zijn verwondingen bezweken. De gemeente Tiel heeft tegenover Omroep Gelderland bevestigd dat de man uit Buren is overleden.

Na het ongeluk werd de man met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk, de politie doet onderzoek en houdt rekening met een "noodlottig ongeval".

De man uit Buren is het tweede dodelijke slachtoffer deze jaarwisseling. Op oudjaarsavond kwam een 14-jarige jongen uit Rotterdam om het leven nadat hij illegaal vuurwerk had afgestoken. Het ging om een zogenoemde shell, zwaar vuurwerk dat niet door particulieren mag worden gekocht en gebruikt.

Meerdere jongeren raakten zwaargewond. Ook het Oogziekenhuis in Rotterdam zag een stijging van het aantal jongeren dat bij hen binnenkwam met letsel.

Onrustige nacht

Over het algemeen spreken de hulpdiensten van een onrustige nacht. De politie meldt zeker 200 arrestaties. Op meerdere plekken in het land werden politieagenten en andere hulpverleners belaagd. In onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kwam de mobiele eenheid in actie.

De brandweer moest vaker uitrukken dan een jaar eerder. De brandweer rukte voornamelijk uit voor containerbranden, autobranden en verschillende buitenbranden, zo bleek uit een eerste inventarisatie op basis van data van de meldkamers.

"De jaarwisseling is voor sommigen een vrijbrief voor anarchie en geweld, maar dat zijn niet de werkomstandigheden waarvoor je tekent als hulpverlener", zei voorzitter Tijs van Lieshout van Brandweer Nederland.

Veel kinderen met alcohol

Op de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen was de drukte vergelijkbaar met voorgaande nieuwjaarsnachten. Yara Basta, voorzitter van de Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, heeft het over een drukke nacht.

"We krijgen natuurlijk vuurwerkslachtoffers binnen, maar dit jaar ook veel mensen die dronken waren. Dat was de grootste groep patiënten. En dan vooral veel kinderen."

Op het eerste oog lijkt dit volgens haar een groot verschil met voorgaande jaren. "Veel kinderen onder de 16 jaar moesten bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis blijven met een alcoholvergiftiging. Het aantal vuurwerkslachtoffers lijkt daarentegen overeen te komen met andere jaren."