Vermiste Britse vrouw na 52 jaar levend en wel gevonden

In Groot-Brittannië is een vrouw levend en wel gevonden die 52 jaar vermist is geweest. Dat meldt de politie van West Midlands. Het zou een van de langstlopende vermissingzaken in het land zijn geweest.

In 1972 verdween Sheila Fox op 16-jarige leeftijd uit de plaats Coventry. In die tijd woonde ze bij haar ouders. Naar verluidt had zij een relatie met een oudere man gekregen.

Drie dagen geleden heropende de politie van West Midlands de zaak en publiceerde een wazige foto van de vrouw. De politie hoopte door de heropening van de zaak erachter te komen wat er met Fox was gebeurd. "Naar het schijnt zijn de ouders van Sheila overleden. We hopen dat iedereen die weet wat er met haar is gebeurd, contact met ons opneemt".

Korrelige foto

Binnen enkele uren meldden zich al mensen met informatie bij de politie. Rechercheur Jenna Shaw van het coldcaseteam van de politie zegt "enorm verheugd" te zijn om Fox na vijf decennia te vinden. "We hebben elk stukje bewijs doorzocht om een foto van Sheila te vinden".

Daags na het plaatsen van de foto meldde de politie dat ze de vrouw hadden gevonden. Waarom de vrouw een halve eeuw niets van zich heeft laten horen, is niet bekend. Of ze haar naam heeft veranderd en waarom een korrelige foto nu plotseling tot de ontknoping leidde is eveneens niet bekendgemaakt.