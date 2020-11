'Op sommige plekken rond Tata Steel gemiddeld nog meer longkanker dan bekend'

Longkanker komt bij mensen die in de buurt van staalfabriek Tata Steel wonen tot wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt EenVandaag op basis van opgevraagde cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland.

In juni bracht de GGD Kennemerland al een rapport uit waarin stond dat longkanker in Beverwijk gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde.

EenVandaag vroeg het Integraal Kankerinstituut Nederland later om het aantal longkankerpatiënten per postcode in dat gebied, van 2004 tot 2018. Daaruit blijkt dat het percentage in bepaalde postcodegebieden nog veel hoger ligt. Zo is er 51 procent meer longkanker in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt.

Roken of fabrieksuitstoot?

Het is nog de vraag waarom longkanker hier veel meer dan gemiddeld voorkomt. De GGD gaf eerder aan dat het zowel aan het rookgedrag van mensen als aan de luchtkwaliteit rond het industriegebied kan liggen waar Tata Steel in ligt.

"We weten in elk geval dat longkanker komt van roken, dat is een hele directe luchtvervuiling. En we weten ook dat indirecte luchtvervuiling een rol kan spelen", zegt voorzitter van het Kankerinstituut Thijs Merkx tegen EenVandaag. Hij vindt dat er meer onderzoek moet komen.

Merkx is geschrokken van deze cijfers. "Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden?"

Huisarts Luc Verkouteren die in IJmuiden werkt, is niet verbaasd. "Als je naar deze gegevens kijkt, kun je niet meer zeggen dat dit alleen door roken komt. Er zijn veel andere stoffen die ook longkanker veroorzaken, denk aan benzeen en PAX. Stoffen die in grote hoeveelheden vrijkomen op het terrein van Tata Steel en zonder filter de lucht in worden gestoten", zegt hij tegen EenVandaag.