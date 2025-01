Zeker tien doden bij schietpartij in café Montenegro, verdachte voortvluchtig

In Montenegro zijn zeker tien mensen om het leven gekomen toen een man bij een ruzie in een horecagelegenheid het vuur opende. Onder de doden zijn twee kinderen. Vier mensen zijn zwaar gewond geraakt.

Premier Spajic heeft een bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar de gewonden worden verpleegd. Hij heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De schietpartij was in Cetinje, een plaats van 20.000 inwoners in het westen van het land. De verdachte is voortvluchtig. Het gaat om een man van 45. Wat de achtergrond van de ruzie is, is niet duidelijk. De politie zegt dat de verdachte de hele dag stevig had gedronken.

Niet de straat op gaan

Een lokaal tv-station zegt dat de verdachte bekendstond om zijn onvoorspelbare gedrag. Hij zou hebben vastgezeten voor illegaal wapenbezit. Na de ruzie zou hij naar huis zijn gegaan om een vuurwapen te halen.

Hij opende eerst het vuur in her restaurant, waar hij vier mensen doodde en verwondde. Daarna ging hij naar een andere locatie, waar hij de kinderen van de bareigenaar en een van zijn eigen familieleden ombracht. De politie heeft inwoners van het stadje gevraagd om rustig te blijven en niet de staat op te gaan.